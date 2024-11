Empfang im Pflugsaal: Kanada ist aus Lahr nicht wegzudenken

1 Die Stadtverwaltung und Gäste aus Kanada sowie Veteranen, die in Lahr und Umgebung leben, erinnerten an den Remembrance Day. Am deutschen Mahnmal für die Gefallen liefen Markus Ibert (links) und Neil Elllis an einem Spalier der Kanadier vorbei. Foto: Baublies

Im Sommer des Jahres 1994 verließen die letzten Soldaten der kanadischen Streitkräfte den Lahrer Militärflughafen. Die Stadt hat am Sonntag, dem letzten Tag der diesjährigen Chrysanthema, daran mit einem Empfang im Pflugsaal erinnert.









Neben OB Markus Ibert erinnerten Neil Ellis, Mayor der kanadischen Partnerstadt Belleville (Ontario), Verteidigungsattaché Oberst James Marshall von der kanadischen Botschaft in Berlin und Honorarkonsul Thomas Reith aus Stuttgart ans Ende des Militärstandortes in Lahr. Einig waren sich alle Redner, dass der Abzug der Kanadier für Lahr zuerst eine massive Herausforderung gewesen sei und dass die Aufgabe des Hauptquartiers der kanadischen Streitkräfte für Europa am Standort Lahr die Freundschaft über den Atlantik gefestigt habe.