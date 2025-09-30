Empfang für Bodo Lange: Meißenheimer jubeln ihrem neuen Rathauschef zu
Mit der Kutsche wurde Bodo Lange durch Meißenheim gefahren. Foto: Lehmann

Mit dem Stellen der Bürgermeistertannen in beiden Ortsteilen und einem Empfang der Vereinsgemeinschaften wurde Bodo Lange gefeiert.

Zahlreiche Bürger haben sich an der Ortsverwaltung in Kürzell versammelt und warteten auf den frisch gewählten Bürgermeister. Dort sollte durch den Bauhof die Bürgermeistertanne gestellt werden, die von den Landfrauen geschmückt wurde. Bereits am Nachmittag wurde auch in Meißenheim am „Schiff Becke Eck“ eine von den Landfrauen geschmückte Tanne durch den Bauhof aufgestellt. Unter Applaus wurde das neue Gemeindeoberhaupt standesgemäß in der Kutsche zum Rathaus gebracht. Begleitet wurde er von seiner Partnerin Lena und den drei Patenkindern Mina, Joris und Lias.

 

Das Stellen der Bürgermeistertanne barg seine Herausforderungen. Als sie in der Senkrechten war, applaudierten die Besucher und Lange. Danach übergaben Sabine Fischer und Hugo Wingert als Vorsitzende der Vereinsgemeinschaften Meißenheim und Kürzell symbolisch ein gebackenes Schlüsselbrett. Danach wurde in die Unditz-Halle zum Empfang eingeladen. Die Musikvereine erwarteten Lange bereits auf der Bühne.

Lange muss selbst zum Taktstock greifen

Gemeinsam spielten die Musiker auf – auch zwei Schutterner mischten sich in die Reihen, um ihrem Musikerkollegen zu gratulieren. Letztlich wurde Lange auch aufgefordert, selbst zum Taktstock zu greifen und dirigierte das Badnerlied, das von den Gästen mitgesungen wurde. Das Programm wurde weiter durch eine Abordnung des MGV „Eintracht“ Kürzell und den katholischen Kirchenchor gestaltet. Worte des Dankes und dem Wunsch auf eine weitere gute Zusammenarbeit prägten die Ansprache von Fischer. Auch Lange dankte für die Unterstützung seiner Partnerin, Familie und Freunde in den vergangenen Wochen, für das Wahlergebnis und den Empfang.

