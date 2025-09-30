Empfang für Bodo Lange: Meißenheimer jubeln ihrem neuen Rathauschef zu

1 Mit der Kutsche wurde Bodo Lange durch Meißenheim gefahren. Foto: Lehmann Mit dem Stellen der Bürgermeistertannen in beiden Ortsteilen und einem Empfang der Vereinsgemeinschaften wurde Bodo Lange gefeiert.







Zahlreiche Bürger haben sich an der Ortsverwaltung in Kürzell versammelt und warteten auf den frisch gewählten Bürgermeister. Dort sollte durch den Bauhof die Bürgermeistertanne gestellt werden, die von den Landfrauen geschmückt wurde. Bereits am Nachmittag wurde auch in Meißenheim am „Schiff Becke Eck“ eine von den Landfrauen geschmückte Tanne durch den Bauhof aufgestellt. Unter Applaus wurde das neue Gemeindeoberhaupt standesgemäß in der Kutsche zum Rathaus gebracht. Begleitet wurde er von seiner Partnerin Lena und den drei Patenkindern Mina, Joris und Lias.