Empfang beim KSK in Calw: Kommando Spezialkräfte bleibt Durchlauferhitzer für den Generalstab

Viel Lob für das KSK gab es von den Rednern. Und eine gute Nachricht für die Bundeswehr in Baden-Württemberg: Das Land will den Bauturbo für die Bundeswehr schnell umsetzen.
Der Neujahrsempfang beim Kommando Spezialkräfte in der Calwer Kaserne ist alljährlich auch ein Stelldichein hochrangiger Soldaten. Prominentestes Beispiel dafür war Generalleutnant Alexander Sollfrank, von 2017 bis 2018 auch Kommandeur in Calw und seit Oktober 2024 Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr.