Empfang beim GVV Schönau: Katastrophe 2025 war Vollbrand in Fröhnd

Nach sieben Jahren hat der GVV Schönau wieder einen Neujahrsempfang ausgerichtet. Viele Bürger kamen am Donnerstag in die Halle in Utzenfeld, um sich zu informieren.
Verbandsbürgermeister Peter Schelshorn hat beim Neujahrsempfang des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau im Schwarzwald an die zahlreichen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre erinnert. Zu ihnen zählen beispielsweise der Bau der Mehrzweckhalle und des MTB-Gebäudes, die Sanierung des Fußballplatzes, die Umgestaltung des Pausenhofs im Buchenbrandareal und die Heizung in sowie die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Friedhofskapelle. Zum Hallenneubau und der Sportplatzsanierung zeigte er jeweils einen kurzen Film.