Emotionen und Kritik: So reagieren Lahrer auf das Pächter-Aus im „Wolkenkratzer“

1 Wie geht’s mit dem Kult-Bistro in der Innenstadt weiter? Das fragen sich viele Lahrer. Foto: Bender

Die Rückzugsankündigung von Bistro-Betreiber Peter Wochnig hat die erwartet hohen Wellen geschlagen. Voller Emotionen diskutieren die Lahrer über das drohende Aus des Lokals – und sparen dabei nicht mit Kritik an den Stadtverantwortlichen.









„Bitte nicht auch noch den Wolkenkratzer verschwinden lassen, er ist eine der letzten Konstanten in der Marktstraße und in der Innenstadt.“ Sätze wie dieser finden sich seit dem Wochenende zuhauf in den sozialen Medien. Allein in der Facebook-Gruppe „Du bist aus Lahr, wenn ...“ wurde der tausendfach geklickte Artikel der LZ seit Samstagmorgen mehr als 100 Mal kommentiert.