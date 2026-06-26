Emotionen kochen hoch: Mögliche Minara-Schließung lassen Bad Dürrheimer nicht unbeantwortet

Die Emotionen bei den Bürgern kochen hoch: Was sind die Kinder der Stadt wert? Und: Ist hinter den Kulissen schon alles entschieden? Es ging um die mögliche Schließung des Minaras.

Die Nachricht traf viele Bürger wie ein Paukenschlag: Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt empfiehlt der Aufsichtsrat der Kur und Bäder GmbH, die Weiterführung des Minara-Betriebs auf den Prüfstand zu stellen – und das nach der insgesamt rund 8,9 Millionen Euro teuren Sanierung zwischen 2019 und 2021, die den langfristigen Erhalt des Bades sichern sollte.

Dass der Tagesordnungspunkt die Gemüter erhitzt, zeigte sich gleich zu Beginn der Sitzung in emotionalen Wortbeiträgen und Fragen aus den Zuhörerreihen. Rund 100 Bürger hatten sich im Siedersaal eingefunden, darunter auch viele Mitglieder des Schwimmclubs Bad Dürrheim.

Entscheidung schon gefallen?

Annekathrin Holthius aus dem Vorstand des SSC beklagte gleich zu Beginn, dass die bisherigen Veröffentlichungen und Meldungen den Eindruck vermittelten, der Entschluss zur Schließung sei schon gefasst. Die kleine Emma aus den Zuhörerreihen fragte: „Was ist Ihnen die Zukunft von uns Kindern wert, wenn Sie das Minara schließen möchten?“

Unsere Empfehlung für Sie Schließung Minara Bad Dürrheim Unattraktives Schwimmbad zu untragbarem Preis Zur möglichen Schließung des Freizeitbads Minara hat unsere Leserin Anja Engel aus Bad Dürrheim folgende Meinung

Die Notwendigkeit des Schwimmunterrichts für Kinder war in mehreren Wortbeiträgen großes Thema – gerade angesichts eines so gefährlichen Badegebiets wie dem Riedsee vor der Haustüre, an dem immer wieder schwere Badeunfälle passieren.

Nachbargemeinden beteiligen

Bürgermeister Jonathan Berggötz wurde nicht müde, zu betonen: „Heute geht es nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern darum, zu prüfen, zu informieren und zu beteiligen.“ Man wolle gemeinsam Lösungen finden und die Bürger transparent von Anfang an miteinbeziehen. Auch sei man sich der Bedeutung des Minaras für Vereine und Schulen mehr als bewusst.

Klar sei jedoch auch, dass von den neun Schulen, die das Minara nutzen, nur drei aus Bad Dürrheim kommen, „deshalb müssen wir auch ernsthafte Gespräche mit den Nachbarkommunen darüber führen, ob sie bereit sind, einen Beitrag für die Zukunft des Minaras zu leisten“, so Berggötz.

Strukturelles Problem

Sowohl Jonathan Berggötz als auch Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder, versuchten zu verdeutlichen, dass defizitäre Hallenbäder in Deutschland ein strukturelles Problem sind. „Beinahe jedes Hallenbad in Deutschland ist dauerhaft defizitär“, so Markus Spettel. Mit dem jährlichen Defizit von 900.000 Euro nach Abschreibungen sei man sogar noch wirtschaftlicher unterwegs als viele andere Einrichtungen, dennoch belaste das Defizit den ohnehin angespannten Haushalt enorm.

Unsere Empfehlung für Sie Minara Bad Dürrheim Vereine und Schulen benötigen Hallenbad Zur drohenden Schließung des Freizeitbads Minara hat unser Leser Friedhelm Hensler folgende Meinung.

Die größten Kostentreiber laut Spettel: „Steigende Energie-, Wasser-, Instandhaltungs- und Personalkosten.“ Entscheidet man sich gegen eine Weiterführung, könne man rund 600.000 Euro jährlich einsparen. Gegen den Vorwurf, man habe mit der Schließung des Freibads das Defizit befeuert, wehrte er sich entschieden: „Die Besucherzahlen haben sich in 16 Jahren mehr als halbiert, und das, obwohl man noch das Hallen-Freibad hatte.“Bei den sozialverträglichen Eintrittspreisen seien die 15.000 bis 20.000 Gäste mehr, die man bestenfalls hätte, nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Kritik bleibt nicht ungehört

Immer wieder kamen die Beteiligten auf die hochkochende Kritik – sei es in Leserbriefen, in den sozialen Medien oder im Rahmen von Unterschriftenaktionen – zu sprechen. „Wir haben vollstes Verständnis für die Einwände und Emotionen, aber Petitionen und Leserbriefe lösen die Herausforderung, vor der wir stehen, nicht“, so Berggötz, der im gleichen Zuge an die Bürger appellierte, sich stattdessen aktiv einzubringen und in der kommenden Prüfungsphase mitzuwirken.

Die Gemeinderäte

Der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Klaus Götz, erinnerte noch einmal an die schwierige Entscheidung, die man schon vor rund zehn Jahren treffen musste: „Schon damals gab es Stimmen, die für eine Schließung plädierten, aber eine intakte Vereinsstruktur war es uns damals wert, uns für die Sanierung zu entscheiden.“ Jetzt gehe es darum, angesichts wirtschaftlicher Überlegungen nicht nur im Gemeinderat, sondern gemeinsam mit den Bürgern eine Lösung zu finden.

Wird das Freizeitbad Minara den Schulen, den Vereinen und Bürgern erhalten bleiben? Die Schließung ist in der Diskussion.﻿ Foto: Annette Bammert

Dieser Meinung war auch Wolfgang Kaiser (LBU): „Ohne die Entscheidungen von damals, hätten wir heute noch höhere Defizite.“ Pascal Wölfle (CDU) machte deutlich: „Wir sind für eine Weiterführung, wenn es sich finanziell stemmen lässt.“ Andrea Kanold (FDP) plädierte dafür, ergebnisoffen in die kommenden Gespräche und Veranstaltungen zu gehen und den Vorschlägen aus der Bevölkerung Gehör zu schenken. Can Zileli (SPD) richtete seine Worte insbesondere an die Bevölkerung, die das Bad beleben und die Werbetrommel rühren sollte, um die besondere Institution für Kinder und Jugendliche zu erhalten.

Regine Mäder (CDU) griff die Eingangsfrage von Emma aus den Zuhörerreihen auf: „Ihr Kinder seid uns sehr viel, eigentlich alles wert.“ Sie selbst habe im Minara schwimmen gelernt, und jetzt sei es an der Zeit, in sich zu gehen und zu prüfen, was man an Geld oder Zeit oder Engagement in einem Förderverein oder in Projektgruppen investieren kann.

Längeres Prüfverfahren

Karen Roeckl, Fraktionssprecherin der LBU, betonte, wie wichtig die Kritik in der breiten Öffentlichkeit dafür sei, den anderen Kommunen den Ernst der Lage deutlich zu machen. Bezüglich der Frist, bis zum 17. Dezember eine Entscheidung zu treffen, machte sie mit Rückhalt aus den anderen Fraktionen jedoch deutlich: „Man braucht zwar Druck, aber bei so einem wichtigen Thema sollte Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen.“

Änderungsantrag

Die LBU hatte diesbezüglich einen Änderungsantrag eingereicht, um die Bürgerbeteiligung gezielter im Prüfprozess zu verankern und die Entscheidungsfrist bis Juni 2027 zu verlängern. Mit dem Kompromiss, bis zum 17. Dezember zumindest ein Zwischenfazit zu treffen, gleichzeitig aber die Liquidität und die Zwischenfinanzierung im Auge zu behalten, wurde das Prüfverfahren mitsamt angepassten Änderungen der LBU einstimmig beschlossen. Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung sind für den 22. Juli, 18 Uhr, im Luisensaal des Kurhauses, und für den 29. Juli, 18 Uhr, in der Mehrzweckhalle Oberbaldingen vorgesehen.