Emotionen kochen hoch: Mögliche Minara-Schließung lassen Bad Dürrheimer nicht unbeantwortet

Die Emotionen bei den Bürgern kochen hoch: Was sind die Kinder der Stadt wert? Und: Ist hinter den Kulissen schon alles entschieden? Es ging um die mögliche Schließung des Minaras.
Die Nachricht traf viele Bürger wie ein Paukenschlag: Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt empfiehlt der Aufsichtsrat der Kur und Bäder GmbH, die Weiterführung des Minara-Betriebs auf den Prüfstand zu stellen – und das nach der insgesamt rund 8,9 Millionen Euro teuren Sanierung zwischen 2019 und 2021, die den langfristigen Erhalt des Bades sichern sollte.