Emotionen in VS: Dieses Lichterfest verspricht zauberhafte Momente

Eines der wohl am stärksten zu Herzen gehenden Feste wirft seine Schatten voraus: Das Lichterfest auf der Möglingshöhe lockt am 28. September.

Für Besucher ist es ein emotionales Event, bei dem sie Verstorbener gedenken, sie vermissen, die hinterlassene Lücke mal schmerzlich, dann aber auch dankbar für das Gewesene spüren. Für den Hospizförderverein im Oberzentrum hingegen ist es überlebenswichtig, denn das Lichterfest ist auch eine wichtige Einnahmequelle für das auf Spenden angewiesene Hospiz Via Luce in Villingen-Schwenningen.

Geboren wurde die Idee vor mittlerweile elf Jahren: Angehörigen, die einen ihrer Lieben für immer verloren haben, sollte eine Möglichkeit gegeben werden, seiner in entsprechendem Rahmen zu gedenken.

Und das ist mit der Kreation des Lichterfests auf unvergleichliche Weise gelungen. Dort tauchen die Besucher des Lichterfests, und mit ihnen viele Angehörige, in eine verzaubernde Atmosphäre ein: Auf dem Möglingssee werden hunderte leuchtender Blüten zu Wasser gelassen – jedes Licht steht für einen ganz besonderen Verstorbenen. Und das ist längst nicht alles: Geboten wird schon weit vor der Dämmerung, den ganzen Tag über, ein buntes Programm für die ganze Familie.

Das wird geboten sein

„Blüte des Lebens“ lautet der Titel des diesjährigen Lichterfests – ab 14 Uhr lockt das Lichterfest nach Schwenningen. Die Organisatoren stricken schon mit Hochdruck am Programm. Musikalisch geht es ab 15.30 Uhr bei „Rock it mit Alex & friends“ zur Sache, Clown Klausi Klücklich und seine Frohnella kommen und bringen zum Lachen, während sie gleichermaßen mit ihrer Seifenblasennummer verzaubern werden. Und es gibt jede Menge Workshops für Alt und Jung – Blütendruck-Workshops und das Angebot, Steine zu bemalen, beispielsweise.

Eine Hüpfburg steht bereit, im Kirchenpavillon startet um 14.30 Uhr das Kinderprogramm, ein Kinderschminken wird geboten und das Glücksrad dreht sich für die Besucher. Um 16 Uhr wird Oberbürgermeister Jürgen Roth für eine Ansprache erwartet – weiter geht es auf der Bühne mit der Vorführung einer Bauchtanzgruppe und erneut musikalischer Unterhaltung mit Alex Ungelenk.

Der Höhepunkt strahlt hell

Ab 18.30 Uhr wird die Andacht im Kirchenpavillon stattfinden und den stimmungsvollen Höhepunkt und gleichzeitigen Schlussakkord des Lichterfests 2025 einläuten: Das große Lichterblütenleuchten im See ab 19.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als im vergangenen Jahr, wo die Sonne zu diesem Zeitpunkt noch etwas zu hoch am Himmel stand. Die Lichterblüten, welche die Besucher zu Wasser lassen dürfen, können ab Anfang September am Empfang des Hospizes Via Luce für jeweils fünf Euro erworben werden.