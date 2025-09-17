Emotionales Treffen: So hat sich eine Lahrer Abi-Klasse von 2005 wieder gefunden

Am Max-Planck-Gymnasium gab es ein besonderes Wiedersehen: Der Abitur-Jahrgang 2005 feierte 20-Jähriges.
Einige Ehemalige legten besonders weite Wege zurück: Tomas Silva etwa, der seit zwölf Jahren mit seiner Familie in Houston, Texas lebt, reiste eigens für das Treffen an. „Für mich war das wie ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“, erzählt der bald 40-jährige, ein dreifacher Familienvater. Er hatte seine Frau beim Studium in Freiburg kennengelernt und war später zu deren Familie nach Amerika gezogen.