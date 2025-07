1 Die Preisträger der Realschule Neuried bei ihrer Abschlussfeier in Altenheim. Foto: Realschule Neuried Mit einer großen Feier hat die Realschule Neuried ihre Absolventen gefeiert. Schulleiterin Dagmar Frenk lobte die jungen Menschen und bestärkte sie, hoffnungsvoll zu bleiben.







In einem stimmungsvollem Rahmen haben 111 Schüler der Realschule Neuried den erfolgreichen Abschluss gefeiert. Die Realschule Neuried entließ 107 Schüler mit dem Realschul- und vier Schüler mit dem Hauptschulabschluss in stimmungsvoller Atmosphäre in der Herbert-Adam-Halle in Altenheim.