Emotionaler Abschied: Vorsitzende des Kippenheimer Turnvereins gibt Amt nach 14 Jahren ab

1 Andrea Kalt (Mitte) wurde von der neuen Vorsitzenden Ute Kölble (rechts) und deren Stellvertreterin Gabi Henneberg-Kindle verabschiedet. Foto: Schillinger-Teschner Nach 14 Jahren gibt Andrea Kalt ihr Amt als Vorsitzende des Kippenheimer Vereins ab. Das Sagen hat nun Nachfolgerin Ute Kölble.







„1967 bist du in den Turnverein eingetreten, mit 16 Jahren hast du dich bereits in die Vorstandschaft eingebracht. Du warst Weinprinzessin für den TV und warst seit 2011 Vorsitzende des größten Vereins in Kippenheim. Doch all das sind nur Zahlen, die nicht im Geringsten das wiedergeben, was du, liebe Andrea, für den Turnverein gewesen bist“, begann Ute Kölble ihre Laudatio auf Andrea Kalt, die scheidende Vorsitzende und „das Gesicht“ des Turnvereins Kippenheim.