Ein halbes Jahrhundert besteht er nun – der größte Freizeitpark Deutschlands. Mit einer glanzvollen Gala in der Europa-Park Arena beging die Inhaberfamilie Mack mit einer glanzvollen Gala nicht nur das 50-jährige Bestehen, sondern läutete auch das Jubiläumswochenende ein. Prominenz aus Politik, Show, Sport und Wirtschaft folgte der Einladung nach Rust.

Nicht selten stockte den Gästen der Atem. Foto: Europa-Park

Der Abend führte durch fünf bewegte Jahrzehnte Parkgeschichte. Charmant geleitet wurde die Zeitreise von den Moderatoren Steven Gätjen und Christa Rigozzi. Auf der großen Leinwand erlebten die Gäste emotionale Bilder aus den Anfängen der Siebziger bis zur Gegenwart.

Hatte zur großen Gala eingeladen: die Inhaberfamilie Mack. Foto: Arne Hahn

Auf der Bühne sorgten Künstler aus dem eigenen Ensemble für eine abwechslungsreiche und teils spektakuläre Show. Musik, Tanz und Akrobatik wurden durch ein Zwei-Sterne-Menü abgerundet, das die Gäste durch den Abend begleitete, bevor bis in den Morgen gefeiert wurde.

Während Jürgen Klopp etwas angespannt aussieht, hat Parkchef Roland Mack sichtlich Spaß, als er dem prominenten Gast am Nachmittag die Wasserachterbahn „Poseidon“ präsentiert. Foto: Europa-Park

Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Sängerin Andrea Berg, die Ex-Fußballcoaches Jürgen Klopp, Joachim Löw, Berti Vogts oder Christian Streich, Schwimmidol Franziska van Almsick, Musiker DJ BoBo, Comedian Mario Barth, Schauspieler Simon Böer, Koch Brian Bojsen, Musiker Joey Kelly, Entertainer Jens Knossi Knossalla, Backfee Sally Özcan, Cathy Hummels, Verena Kerth, oder Claudia Obert. Letztere erinnerte sich gern an alte Zeiten im Park, ist sie doch im benachbarten Herbolzheim aufgewachsen.

„Feiern unter Sternen“ ist das Motto des Jubiläumsjahres. Hier überreicht Roland Mack Ex-Bundespräsident Christian Wulff einen goldenen Stern. Foto: Europa-Park

Überhaupt kamen die prominenten Gäste nicht aus dem Schwärmen, wenn sie auf ihre Erinnerungen rund um den Park angesprochen werden. Während sich viele als Achterbahn-Junkies outen, gestand Jürgen Klopp, dass er es nicht so mit Achterbahnen habe. „Nach Kurve drei bin ich raus“, lachte er. Nichtsdestotrotz sei es fantastisch, was hier entstanden sei, schwärmte er und brachte prompt mögliche Kooperationen zwischen dem Park und seinem neuen Arbeitgeber ins Spiel. „Lasst uns mal reden“, rief er Parkchef Roland Mack zu.

Hatten Spaß: Lia Mitrou (links) und Jens „Knossi“ Knossalla (rechts). Foto: Europa-Park

Dass das gar nicht so weit hergeholt ist, zeigten am Nachmittag die österreichischen Extremsportler Marco Fürst und Marco Waltenspiel, die einen einzigartigen Wingsuit-Sprung aus dem neuen Europa-Park Zeppelin wagten.

Feierten auch mit: Lilly Becker und Sohn Amadeus. Foto: Europa-Park

Während Bundeskanzler Friedrich Merz und die EU-Kommissionspräsidentin ihre Glückwünsche per Videobotschaft überbrachten, hielt Ex-Bundespräsident Christian Wulff vor Ort in der Arena eine launige Laudatio auf den Park und auf die Inhaberfamilie.

Patrick Ittrich, Marianne Mack, Miriam Höller und Mario Barth (von links) Foto: Baschi Bender

Für diese war der Abend mehr als nur ein Fest. Er war ein Dank an all jene, die den Park mitgetragen, geprägt und weiterentwickelt haben. Roland Mack sprach in seiner Rede nicht nur über die Vergangenheit, sondern blickte auch voller Visionen in die kommenden Jahre. „Was mit einer Vision begann, hat sich zu einem Ort des Staunens für Millionen entwickelt“, so Mack. Heute ziehe der Park jährlich über sechs Millionen Besucher an – aus ganz Europa und darüber hinaus.

Schlagerstar Andrea Berg Foto: www.momentsfotography.de

Das ganze Wochenende wird jetzt weitergefeiert: An diesem Samstag, dem Gründungstag, hat der Park nicht nur bis 24 Uhr geöffnet, sondern feiert auch der erste Kinofilm mit den Parkmaskottchen Ed und Edda seine Weltpremiere.

Immer für einen Spaß zu haben: Schlagersänger Vincent Gross. Foto: Arne Hahn

Schlechte Nachricht für Kurzentschlossene: Der Park ist an diesem Samstag bereits restlos ausverkauft – es wird auch vor Ort keine Tageskarten geben. Noch bis Montag, 14. Juli, dreht dann auch noch der Europa-Park-Zeppelin seine Runden über dem Park und der Ortenau, bevor er wieder an den Bodensee zurückkehrt.

Diese Promis feierten mit

Glanz & Glamour

Es war ein Starauflauf, wie ihn Deutschlands größter Freizeitpark in seiner 50-jährigen Geschichte wohl noch nie erlebt hat. Hier ein Auszug aus der prominenten Gästeliste: Mario Barth, René Baumann (DJ BoBo), Heidi Beckenbauer, Lilly Becker, Andrea Berg, Simon Böer, Brian Bojsen, Philipp Danne, Paola Felix, ,Marion Gentges, Manuel Hagel, Jürgen B. Harder, Rhea Harder, Beat Hefti, Stefanie Hertel, Nicole Hoffmeister-Kraut, Miriam Höller, Cathy Hummels, Patrick Ittrich, Clea-Lacy Krasnici, Joey Kelly, Verena Kerth, Aaron Keller, Jürgen Klopp, Jennifer Knäble, Jens Knossi Knossalla, Wolfram Kons, Michael Kretschmer, Franz Lambert, Joachim Löw, Eva Luginger, Olaf Malolepski, Pia Malolepski, Henry Maske, Nova Meierhenrich, Monica Meier-Ivancan, Stefan Mross, Wolfgang Niersbach, Claudia Obert, Günther H. Oettinger, Sally Özcan, Alexandra Polzin, Dr. Patrick Rapp, Boris Palmer, Heribert Rech, Marcel Remu, Ramon Roselli, Moritz Rüdiger, Jörn Schlönvoigt, Martin Schmitt, Emil Steinberger, Christian Streich, Thomas Strobl, Max Tidof, Franziska van Almsick, Hansy Vogt, Berti Vogts, Markus Wasmeier, Guido Wolf, Christian Wulff.