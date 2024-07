Emotionale Sitzung in Neuried: Ausscheidende Räte werden von ihren Kollegen verabschiedet

1 Bürgermeister Tobias Uhrich (von links) mit dem neuen Neurieder Gemeinderat: Jochen Strosack, Gerhard Moser, Katharina Wegbecher, Max Rudolf, Ines Bühler, Ralf Wollenbär, Uwe Bertsch, Bernd Uebel, Andreas Walter, Franziska Hog, Friedhelm Tscherter, Bettina Dürr, Axel Fischer, Timo Leibiger, Ralf Wendle, Thomas Eble, Uta Adam, Michaela Karl, Robin Metzger, Reiner Heitzmann, Hans-Jörg Hosch, Jörg Reichenbach, Helmut Roth und Bernd Reinholdt Foto: Goltz

Es war eine emotionale Sitzung am Montag in der Langenrothalle in Ichenheim. Für acht Gemeinderäte gab es zum Abschied jeweils einen Obstbaum und persönliche Worte von acht Menschen, die mit ihnen die Jahre über am Ratstisch saßen. Den Bürgermeister wird ab sofort von einem Frauenduo unterstützt.









Link kopiert



Die Stuhlreihen in der Langenrothalle waren am Montag zur konstituierenden Sitzung des Neurieder Gemeinderats gut gefüllt. „Ich muss zugeben, ich bin ein wenig angespannt, für mich ist diese Sitzung eine Premiere“, stieg Bürgermeister Tobias Uhrich in die Tagesordnung ein. Bevor die neu gewählten Räte verpflichtet wurden, erhielten die ausscheidenden Räte eine würdevolle Verabschiedung.