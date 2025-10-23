Emotionale Ratssitzung: Krematorium spaltet die Gemüter in Nonnenweier

Lange wurde in Nonnnenweier über die Planung zur Einäscherungsanlage diskutiert. Die Fronten sind verhärtet, Räte und Bürger können ihr jeweiliges Handeln nicht verstehen.
Tränen, Zorn und Zweifel: die Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung von Nonnenweier am Mittwochabend beinhaltete zwar eine überschaubare Tagesordnung, hatte es aber in sich. Zahlreiche Bürger waren gekommen und nutzten die Frageviertelstunde. Alle Beiträge – und Fragen – drehten sich um ein und das selbe Thema: die ersten Überlegungen zu einem Krematorium am Friedhof in Nonnenweier.