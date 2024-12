Emotionale Nachricht: Nach WM-Aus: Darter Clemens berichtet von Hass-Nachrichten

Ringen Verbandsliga AV Sulgen hofft auf Wunder

Von wegen am letzten Kampftag, da wird mit angezogener Handbremse die sportliche Pflichtaufgabe erfüllt. In der Begegnung gegen die Elta-Donau-Staffel steckt nicht nur lokale Brisanz, sondern es geht eventuell um einen Aufstiegsplatz in die Württembergische Oberliga, den man sich als Vize-Meister sichern kann.