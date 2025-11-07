Emotionale Feier für Rektorin: Tanja Cichowlas übernimmt die Leitung der Grundschule Kippenheim

Tanja Cichowlas leitete die Grundschule Kippenheim seit 2022 kommissarisch, zuvor war sie zehn Jahre die Konrektorin. Nun wurde sie offiziell zur Leiterin ernannt.
Im Rahmen einer Feierstunde wurde Tanja Cichowlas durch Schulrätin Barbara Bundschuh offiziell als Rektorin der Grundschule Kippenheim-Schmieheim in ihr Amt eingeführt. Zuvor setzte sich die Pädagogin bereits zehn Jahre als Konrektorin an der Seite von Stefan Kaltenbach – und nach dessen beruflicher Veränderung – seit September 2022 als kommissarische Schulleiterin für die Geschicke der Einrichtung ein.