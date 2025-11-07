Emotionale Feier für Rektorin: Tanja Cichowlas übernimmt die Leitung der Grundschule Kippenheim

Im Rahmen einer Feierstunde wurde Tanja Cichowlas durch Schulrätin Barbara Bundschuh offiziell als Rektorin der Grundschule Kippenheim-Schmieheim in ihr Amt eingeführt. Zuvor setzte sich die Pädagogin bereits zehn Jahre als Konrektorin an der Seite von Stefan Kaltenbach – und nach dessen beruflicher Veränderung – seit September 2022 als kommissarische Schulleiterin für die Geschicke der Einrichtung ein.

In Lahr geboren und zur Schule gegangen studierte Cichowlas in Freiburg, wo sie auch das erste Staatsexamen ablegt hatte. Das zweite Staatsexamen legte sie 2008 in Lörrach ab und übernahm dann in Kippenheim ihr Lehramt, das sie bis heute inne hat. In der Familienklasse der Grundschule unterrichtet Cichowlas Deutsch, Kunst, Werken und Textiles Werken.

Schulrätin Bundschuh hob in ihrer Laudatio hervor, dass Cichowlas mit ruhiger Hand und klarem Verstand die kommissarische Leitung der Schule übernommen habe und auch schwere Zeiten während der Corona-Pandemie und den Wegfall der Sekundarstufe so zu meistern gewusst habe. Besonnenheit und das Finden eines Lösungsansatzes immer mit Orientierung und Blick auf das einzelne Kind als Richtstab mache sie zu einer Lehrerin im wahrsten Sinne des Wortes, so die Studienrätin. „Kippenheim ist ihre Schule, daher nimmt sie auch jeden Tag die weite Anfahrt auf sich“, gibt Bundschuh den Tenor der Verbundenheit der Schulleiterin wider, die in Freiburg wohnt.

Langjähriger Weggefährte kommt zu Wort

Mazze Biegert, Beisitzer im örtlichen Personalrat des Staatlichen Schulamts Offenburg, bekannte zu Beginn seiner Ansprache „dass es mit uns beiden mal so weit kommen würde“ und führte erklärend aus, dass er Cichowlas bereits seit 30 Jahren kenne – und zeitweise zum Kollegium an der Kippenheimer Schule gehört habe. Die erfolgreiche Bewerbung auf die Rektorenstelle sei aus seiner Sicht nur ein kleiner Schritt auf dem Weg der geschätzten Pädagogin und logische Folge aus deren Umsetzung aller Komponenten eines modernen „Leaderships“. „Du handelst mit Respekt und Empathie statt mit Autorität. Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Persönlichkeit das neue Amt zum Wohle Aller ausfüllen wirst“, so seine Schlussworte.

Kollegen, Gemeinde und Eltern geben der neuen Rektorin Rückenwind

Bürgermeister Matthias Gutbrod beschrieb Cichowlas als „ausgezeichnete Konrektorin“, die die Kippenheimer Schule auf dem Weg von der Grund- und Hauptschule zur Werkrealschule und nun – mit dem Wegfall der Sekundarstufe – zur Grundschule begleitet hat. Die Aufmerksamkeit der Gemeinde zur Amtseinführung überreichte der Bürgermeister stimmig in einer großen Schülertüte verpackt.

Pfarrerin Juliane Grüsser, die an der Grundschule auch als Religionslehrerin tätig ist, bezeichnete Cichowlas als „unsere Rektorin der Herzen“ und überreichte im Namen beider Kirchengemeinden ein Lebkuchenherz zum Amtsantritt. Neben all der übernommenen Verantwortung habe Cichowlas nie die Kollegialität verloren und sich mit großem Herz für andere eingesetzt.

Für die Elternvertretung gab Ann-Kathrin Manz der neuen Rektorin eine Laterne weiter. Diese solle immer wieder neue Ziele ausleuchten und Wegbegleiter für kommende Aufgaben sein. „Es ist schön, dass Sie nicht nur Wissen, sondern auch Werte vermitteln und der Elternbeirat steht auch in Zukunft ohne Vorbehalte hinter Ihnen,“ bekräftigte Manz.

Rektorin nennt „Zutaten für ein gutes Miteinander“

„Jedes Kind ist einzigartig. Nur gemeinsam schaffen wir eine Schule, in der sich alle wohlfühlen. Schule muss ein Ort sein, an dem sich Digitalisierung und Natur treffen. Mit einem offenen Herzen, einem Lächeln kommt man manchmal weiter als mit einem Lösungsansatz. Organisation, Bewegung und Humor sind gute Zutaten für eine gutes Klima. Vielleicht wachsen so unsere beiden Schulstandorte auch zu einem gemeinsamen zusammen“, fasste die neue Rektorin ihren Blick auf die zu bewältigenden Aufgaben und bedankte sich bei allen, die mit ihr gefeiert hatten.

Info – Dankesworte in umgeschriebenen Liedern

Für besondere Momente der Feierstunde sorgen Schüler- und Lehrerchor, die je ein Loblied auf Tanja Cichowlas anstimmten. „Bleiben Sie so wie sie sind: Frau Cichowlas ist eine tolle Frau, sie ist lustig und auch schlau“, intonierten die Schüler in gereimter Form ihre Begeisterung für ihre Lehrerin. Das Kollegium hatte den Text von „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch ihrer Rektorin auf den Leib umgeschrieben. „Mit Tanja geht’s uns immer gut“ – wer so viel arbeitet und für andere tut, der soll es sich auch mal gemütlich machen, so die Kernaussage des Textes. Passend dazu gab’s eine Hängematte als Präsent.