Emotionale Einweihungsfeier: In den neuen Räumen am Bildungszentrum in Seelbach soll Lernen Freude machen

Der 2,5-Millionen-Euro-Anbau am Geroldsecker Bildungszentrum in Seelbach ist fertig. Für Beteiligten war bei der Einweihungsfeier klar: Das ist gut investiertes Geld.
Wer sich der Schule nähert, merkt es kaum: Der Anbau ans Geroldsecker Bildungszentrum fügt sich fast nahtlos ans Bestandsgebäude an. Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Fassade leicht anders geformt ist und ein anderes Muster aufweist. „Das ist die moderne Dämmung“, klärt Architekt Christoph Wussler auf. Im Inneren sind die Unterschiede deutlicher. Drei Unterrichtsräume, ein PC-Raum und eine neue Schulbibliothek sind hier entstanden. Mit dem weißen Boden, dem hellen Birkenholz und einem Smartboard statt einer Tafel vermitteln sie eine freundliche Lernatmosphäre. Kein Vergleich zu den Bestandsräumen in Backstein-Optik mit Teppichboden.