Emotionale Abifeier: 39 Absolventen verabschieden sich vom Lahrer Clara-Schumann-Gymnasium

1 Die Preisträger freuen sich über ihre Auszeichnungen. Foto: Schule Die Abiturienten haben ihre Zeugnisse erhalten und gemeinsam gefeiert. Fünf Schüler haben den Traumschnitt 1,0 geschafft, am besten abgeschnitten hat Daria Marker.







Link kopiert



Zu Beginn sorgten Klänge der Big-Band unter Leitung von Daniel Roos für einen schwungvollen Auftakt. Schulleiterin Ev Tschentschel nahm das von den Abiturienten frei nach der Band Abba formulierte Motto „Here we (never) go again“ in ihrer Rede auf. Sie hob hervor, dass mit dem Abitur tatsächlich ein Kapitel ende, das geprägt war vom 45-Minuten-Takt, vom Lernen, aber auch von Freundschaft und ereignisreichen Fahrten und Auftritten. Sicher, man verlasse die Schule, aber man nehme alles im Herzen mit. Jetzt geht es darum, den eigenen Weg zu finden und dabei das Träumen nicht aufzugeben. Jahrgangsbeste ist Daria Marker, sie hat die Traumnote 1,0, die auch von Liam Jäger, Maria Kattinger, Henri Kollmer und Fabian Rosenkranz erzielt wurde.