Emminger Schiri-Urgestein wütend: „WFV erweist Nachwuchswerbung Bärendienst“

1 Norbert Brenner (Mitte) war als Schiedsrichter auch in der Verbands- und Landesliga aktiv – so wie hier 1995 in Heilbronn. Foto: WFV

Der Vincent-Schöller-Prozess zerschlägt viel Porzellan im württembergischen Schiedsrichterwesen. Dass WFV-Geschäftsführer Frank Thumm vor Gericht die Bedeutung der Beobachtungen heruntergespielt hat, stößt vielen sauer auf – auch dem Emminger Schiedsrichter-Urgestein Norbert Brenner.









Norbert Brenner ist das Urgestein unter den Schiedsrichtern im Kreis Calw. Der langjährige Vorsitzende der SF Emmingen hat bereits 2750 Spiele geleitet, darunter 185 Partien in der Verbands- und Landesliga. Das Schiedsrichter-System kennt er wie kaum ein anderer. Der 80-Jährige gehörte zu den knapp 20 Referees, die am Mittwoch ins Stuttgarter Amtsgericht kamen, um ihren Kollegen Vincent Schöller vom TSV Haiterbach bei ihrem Prozess gegen den Württembergischen Fußballverband symbolisch zu unterstützen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Brenner seine Sicht auf das, was da gerade passiert.