2 Die Probe überzeugte: Die Sänger aus Emmingen waren vom guten Klang im Parkhaus durchaus überrascht. (Archivfoto) Foto: Priestersbach

Der Emminger Liederkranz ist immer für innovative Ideen gut: Am vierten Advent verwandelt sich das neue Parkhaus Nord in der Nagolder Innenstadt ab 17 Uhr in einen bestuhlten Konzertsaal.















Link kopiert

Nagold-Emmingen - Zusammen mit den Royal Rangers will der Liederkranz mit diesem Benefizkonzert die Nagolder Vesperkirche unterstützen.

Wie der Emminger Sängerchef Klaus Fischer betont, sollte das traditionelle Adventskonzert dieses Jahr auf keinen Fall erneut wegen der Coronapandemie ausfallen – und deshalb wurde das neue Parkhaus in der Innenstadt Nagold als guter Veranstaltungsort ausgewählt. Zudem wolle man mit dem Konzert in der Weihnachtszeit Solidarität mit den Bedürftigen zeigen – die unter anhaltender Inflation, täglich steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel am meisten leiden. Deshalb fließt der Erlös an die Vesperkirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nagold.

"Am Anfang waren wir schon ziemlich skeptisch über diesen Vorschlag – kein traditionelles Adventskonzert in der Emminger Gemeindehalle, und gerade das Parkhaus in Nagold beim OHG", rufen die Sänger Uwe Martini und Oliver Prechal anfängliche Bedenken in Erinnerung. Doch nach einer abendlichen Singprobe in der Tiefgarage mit allen Sängerinnen und Sängern sowie Chorleiterin Emilia Schneider war das Eis gebrochen, so Uwe Martini – und Oliver Prechal fügt hinzu: "Der Chorklang in der Tiefgarage ist genial und vergleichbar gut wie das Singen in der Nagolder Stadtkirche."

Gesanglich durch mehrere Jahrhunderte

Und so dürfen sich die Besucher schon jetzt auf ein stimmungsvolles Konzert mit adventlicher Chormusik in einer ganz besonderen Atmosphäre freuen. Das Programm umspannt mehrere Jahrhunderte und Epochen, von der Renaissance bis zur Neuzeit. Sowohl Klassiker wie Michael Praetorius’ "In dulci jubilo", Volkslieder wie "Fröhliche Weihnacht überall", Jazz-Songs wie "A Christmas love song" von Johnny Mandel als auch unbekanntere Stücke wie Aemilian Rosengarts’ "Ave Maria" werden gesungen.

Daneben steht auch die Uraufführung einer speziell für den Liederkranz geschriebenen Komposition auf dem Programm, und es werden ebenfalls solistische Beiträge präsentiert. Mitwirkende unter der Leitung von Emilia Schneider sind der Emminger Liederkranz mit den Emmi-Singers und dem Männerchor sowie Sängerinnen und Sänger der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart.

Warme Decke wird empfohlen

Der Veranstaltungsort im Parkhaus ist sehr geräumig und wird bestuhlt, so dass alle Zuhörer vor Regen und Wind geschützt sind. Mit Blick auf die Freiluftveranstaltung am vierten Advent empfiehlt Klaus Fischer allerdings, dass "sich alle eine warme Decke oder einen kuscheligen Teppich mitbringen". Glühwein und andere Heißgetränke sowie Weihnachtsgebäck werden von den Royal Rangers vor und nach der Veranstaltung angeboten.