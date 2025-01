Die Theatergruppe der Sportfreunde besteht seit sage und schreibe 50 Jahren. Die Vorbereitungen und Proben laufen bereits auf Hochtouren mit dem Schwank in drei Akten „Opa rebelliert im Pflegeheim“ sorgen die Laiendarsteller wieder für vergnügliche und lustige Stunden.

Opa Karl wird von seiner Schwiegertochter Gundula ins Pflegeheim abgeschoben. Ihr Mann Erwin hat eh nichts zu sagen und Tochter Sabine ist gerade im Urlaub. Im Pflegeheim terrorisieren Schwester Olga und Waldemar alias Dr. Kügele, die Patienten Heinrich, Otto, Gerda und Ida, von denen jeder eine ausgeprägte Macke hat. Nur Ada, die türkische Putzhilfe, die auch Patienten waschen muss, ist ein kleiner Lichtblick im Heim.

Sie versorgt heimlich die Patienten mit Alkohol und Zigaretten. Als dann Frau Tausendschön stirbt, wird alles anders. Ihre Beerdigung wird zu einer Demonstration des Widerstandes. Karl hat Dr. Kügele niedergeschlagen, und Dr. Kinderwunsch, der Kontrollbesuche im Heim durchführt, hat aus Versehen Gundula eine Spritze gegeben, die eine verheerende Wirkung hat. Gundula weiß nicht mehr, wer sie ist. Jetzt kommt Erwins große Stunde.

Mitwirkende sind in diesem Jahr Steffen Fischer (Waldemar), Steffi Stockinger (Olga), Conny Rommel (Ida), Steffi Walz (Gerda), Jens Röhm (Otto), Alex Achilles (Heinrich), Heinz Rutz (Karl), Rebecca Strienz (Gundula), Antonio Capasso (Erwin), Johanna Ehrsam (Sabine), Bernd Schatz (Ingo), Nadine Schucker (Ada). Ton Ralf Klemm, Souffleuse ist Tanja Buscemi.

Beim Seniorentheater ist der Eintritt frei

Die erste Aufführung findet am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr, die zweite Vorstellung findet am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Fritz-Ziegler-Halle in Emmingen statt. (Hallenöffnung jeweils um 18 Uhr). Für die Senioren wird am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhr zum dritten Mal der Vorhang. Restkarten für Freitag und Samstag sind bei Bäckerei Neuffer in Emmingen oder an der Abendkasse erhältlich. Für das Seniorentheater am Sonntag ist der Eintritt frei und es gibt freie Platzwahl.