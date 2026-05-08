Ein möglicherweise gefährlicher Straftäter entkommt der Psychiatrie in Emmendingen. Noch ist er nicht gefunden - wie geht die Suche weiter?
Der aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen geflohene Straftäter wird sowohl national als auch international weiter gesucht. „Die Polizei sucht unter Hochdruck und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nach ihm“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Freiburg auf Anfrage mit. Zu konkreten Spuren, die auf einen möglichen Aufenthalt des 26-Jährigen hindeuten, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.