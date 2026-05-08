Ein möglicherweise gefährlicher Straftäter entkommt der Psychiatrie in Emmendingen. Noch ist er nicht gefunden - wie geht die Suche weiter?

Der aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen geflohene Straftäter wird sowohl national als auch international weiter gesucht. „Die Polizei sucht unter Hochdruck und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nach ihm“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Freiburg auf Anfrage mit. Zu konkreten Spuren, die auf einen möglichen Aufenthalt des 26-Jährigen hindeuten, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Die Polizei bezeichnete den Flüchtigen als „potenziell gefährlich“. Er entkam dem psychiatrischen Krankenhaus am 1. Mai während eines zeitlich begrenzten Ausgangs im Park auf dem Gelände des ZfP, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Dies sei eine Lockerungsstufe im Ermessen der Psychiatrie, die keine Zustimmung der Staatsanwaltschaft erfordere und daher von ihr auch nicht genehmigt werden müsse.

Mann soll Beamten verletzt haben

Das Landgericht Freiburg hatte den 26-Jährigen der Polizei zufolge im Juli vergangenen Jahres wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er soll im November 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer auf einen Bewohner eingestochen und vor seiner Festnahme einen Polizeibeamten verletzt haben. Unklar ist, warum das Gericht den Angeklagten in einer Psychiatrie unterbringen ließ.

Es ist der zweite Vorfall am ZfP Emmendingen innerhalb von kurzer Zeit. Rund eine Woche vor der Flucht des 26-Jährigen war ein anderer Patient von einem genehmigten Stadtausgang nicht zurückgekehrt. Er wurde laut Staatsanwaltschaft am Tag darauf festgenommen, nachdem er versucht hatte, einem Mädchen gewaltsam ihr Fahrrad zu entreißen und einen zur Hilfe eilenden Passanten schlug.