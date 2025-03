Emissionsminderungsanlage Holcim: So läuft das Genehmigungsverfahren ab

So läuft das Genehmigungsverfahren ab

1 Im Rahmen einer „Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ will Holcim die Bevölkerung am 29. April über das Projekt informierten. Foto: Archiv/Marschal

Bis Ende 2027 möchte die Holcim Süddeutschland GmbH am Zementwerk in Dotternhausen eine Emissionsminderungsanlage installieren. Das Regierungspräsidium Tübingen gibt Einblick in den Genehmigungsprozess.









Die Holcim Süddeutschland GmbH plant für das Zementwerk in Dotternhausen eine Emissionsminderungsanlage. Diese soll Ende 2027 in Betrieb gehen. In der geplanten Emissionsminderungsanlage soll das Abgas der Zementklinkerproduktion gereinigt werden. Laut Holcim soll dafür eine einzigartige, innovative Emissionsminderungstechnik zum Einsatz kommen.