Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland biegt auf die Zielgerade ein. Welche Teams treten heute gegeneinander an – und wo kann man die Partien sehen? Ein Überblick:

Die Fußball-Europameisterschaft geht in die ganz heiße Phase. Von den ursprünglich 24 Mannschaften, die nach Deutschland gereist sind, um am Turnier teilzunehmen, sind die meisten schon wieder heimgeflogen.

Die verbliebenen Teams dürfen sich weiterhin (berechtigte) Hoffnungen auf den Titel machen – denn in der K.o.-Runde ist bekanntlich alles möglich, nicht unbedingt die Mannschaft, die spielerisch überzeugt, gewinnt am Ende auch.

Lesen Sie auch

Welche Partien stehen heute auf dem Spielplan? Und wie haben die Mannschaften zuletzt gespielt?

EM 2024: Wer spielt heute? - Uhrzeit und Übertragung

An diesem Samstag, 6. Juli, stehen zwei weitere Viertelfinals auf dem Programm. Anschließend pausiert das Turnier vor den Halbfinal-Partien erneut. Es spielen:

18 Uhr: England gegen die Schweiz in Düsseldorf (ZDFund MagentaTV)

in Düsseldorf (ZDFund MagentaTV) 21 Uhr: Niederlande gegen Türkei in Berlin (RTL und MagentaTV)

Welche Schiedsrichter sind im Einsatz?

Die erste Partie zwischen England und der Schweiz leitet der Italiener Daniele Orsato. Das späte Spiel pfeift Clement Turpin aus Franreich.

England-Schweiz, Niederlande-Türkei

Das englische Team hat bislang nicht überzeugt. Auf der Insel hagelt es Kritik am Angsthasen-Fußball von Trainer Gareth Southgate. Im Achtelfinale standen die "Three Lions" kurz vor dem Aus. Späte Tore der Superstars Jude Belingham zum 1:1-Ausgleich und von Harry Kane - in der Verlängerung - sicherten den Einzug in die nächste Runde. Überzeugt hat hingegen die Schweiz - einer der Vorrundengegner der deutschen Mannschaft (1:1). Die gut organisierte Elf um Mittelfeldregisseur Granit Xhaka ließ Italien beim 2:0-Sieg keine Chance.

Die Niederlande kam als einer der besten Gruppendritten (hinter Österreich und Frankreich) weiter. Im Achtelfinale gegen Rumänien ließ die "Elftal" aber keine Zweifel aufkommen. Das Ergebnis (3:0) hätte noch deutlicher ausfallen können. Die Türkei zitterte sich gegen Österreich (2:1) in die nächste Runde, am Ende entschieden zwei Kopfballtore nach Ecken die Partie.

Spielplan und Uhrzeit nach dem Viertelfinale

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter? Der Weg ins Finale, das am 14. Juli im Berliner Olympiastadion stattfindet ist klar: Die Halbfinals finden am Dienstag, 9. Juli, und am Mittwoch, 10. Juli, statt. Deutschland würde – ein Sieg gegen Spanien vorausgesetzt – das erste Halbfinale in München spielen. Anpfiff der Partien ist jeweils um 21 Uhr.

EM 2024: Wie sieht der Zeitplan aus?

Insgesamt werden bei der „Euro 2024“ 51 Partien gespielt. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht.

Gruppenphase: 14. Juni 2024 bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni 2024 bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. bis 6. Juli

Halbfinale: 9. bis 10. Juli

Finale: 14. Juli

EM 2024: Wie viel Geld gibt es für einen Sieg im Viertelfinale?

Wie schon bei der letzten EM 2021 steht derselbe Gesamtbetrag zur Verfügung, der an die Verbände der 24 Mannschaften verteilt wird. Bei der EM 2024 werden insgesamt 331 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Der Verteilungsschlüssel hat sich ebenfalls nicht verändert, er ist auf der Webseite der Uefa einsehbar. Dem zufolge sehen die Uefa-Prämien bei der EM 2024 wie folgt aus:

Teilnahmeprämie: 9,25 Mio. Euro

Spielprämie (in der Vorrunde/pro Partie): 1,0 Mio. Euro für einen Sieg und 500.000 Euro für ein Unentschieden

Qualifikation für das Achtelfinale: 1,5 Millionen Euro

Qualifikation für das Viertelfinale: 2,5 Mio. Euro

Qualifikation für das Halbfinale: 4 Mio. Euro

Niederlage im Finale: zusätzlich 5 Mio. Euro

Sieg im Finale: zusätzliche 8 Mio. Euro

Das bedeutet: Der Europameister kann ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 28,25 Mio. Euro mit nach Hause nehmen – vorausgesetzt er gewinnt auch alle drei Gruppenspiele. Theoretisch möglich ist das also noch für die Spanier.