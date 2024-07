EM-Volunteer aus Wildberg: So erlebte eine Sulzerin die Spiele im Stuttgarter Stadion

So erlebte eine Sulzerin die Spiele im Stuttgarter Stadion

1 Als EM-Volunteer erlebte Annette Forstmeier auch die „Generalproben“ der Spiele im Stuttgarter Stadion. Foto: Forstmeier

Die Sulzerin Anette Forstmeier war als Volunteer hautnah bei den EM-Spielen in Stuttgart dabei. Unserer Redaktion berichtet sie von den beiden Spielen im Stadion der Landeshauptstadt – auch von dem Spiel gegen Spanien und dem Aus von Deutschland.









Link kopiert



Eigentlich dachte Anette Forstmeier an ihre Tochter, als es darum ging sich bei der Europameisterschaft als Volunteer zu engagieren. „Ich habe eigentlich mit Fußball gar nicht so viel am Hut“, erzählt die 52-Jährige. Die großen Turniere habe sie zwar verfolgt, aber bei der Heim-WM 2006 sei sie nicht ein einziges Mal zum Public Viewing gegangen.