EM-Viertelfinale in Stuttgart: DFB-Elf muss gegen Spanien ran

1 Schwere Aufgabe für Deutschland: Spanien zieht ins EM-Viertelfinale ein und ist nächster Gegner der DFB-Elf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Das wird ein schwerer Brocken für die Truppe von Julian Nagelsmann. Spanien ist der Gegner der DFB-Elf im Viertelfinale in Stuttgart.









Was lange nach harter Arbeit aussah, wurde am Ende doch noch ein Motivationsbooster für den Viertelfinalkracher gegen Deutschland. Nur kurz fanden sich Spaniens Fußball-Künstler nach dem 4:1 (1:1) gegen Georgien in Köln zu einer Jubeltraube zusammen, dann ging es zu den pitschnassen Fans in der Kurve - und die wollen mehr: einen Sieg am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart gegen den EM-Gastgeber. „Lasst Deutschland erzittern“, titelte die Marca.