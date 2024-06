Albstadts First Lady drückt beiden Teams die Daumen

1 Kristina Tralmer hat die Fahne ihres Geburtslandes Ungarn schon hervorgeholt. Das Fußballspiel verfolgt sie mit ihrem Mann, Oberbürgermeister Roland Tralmer, mit ihrer Mutter, die zurzeit zu Besuch ist, und den Kindern aus der Nachbarschaft. Foto: ©Tralmer

Gar nicht verlieren kann am Mittwoch, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren gegen das ungarische Nationalteam spielt, nur Eine: Kristina Tralmer, die Frau des Albstädter Oberbürgermeisters, ist in Ungarn geboren und freut sich riesig auf den Kick – egal, wie das Spiel ausgeht.









