EM-Sieger-Hotel Öschberghof: Warum sich der Champion auf der Baar so wohlfühlte

Warum sich der Champion auf der Baar so wohlfühlte

1 Joselu hält die EM-Trophäe hoch. Die Qualität des Öschberghofs hat seinem Team zweifellos beim Triumph mitgeholfen. Foto: Tom Weller/dpa

Wieso der „rote Stier“ wohl nach Madrid umzieht. Für Spaniens Coach Luis de la Fuente und sein Team war es nach den EM-Spielen immer wieder ein „Heimkommen“.









Gratulation an den Öschberghof. Seit Sonntagabend ist es ein EM-Champions-Hotel. Die Qualität und der Wohlfühl-Faktor sind oft mitauschlaggebend für den Erfolg einer Mannschaft bei großen Turnieren. Für das deutsche Team war es beim WM-Sieg 1954 in der Schweiz der „Geist von Spiez“ und beim Weltmeistertitel 2014 in Brasilien das „Campo Bahia“ – für die Spanier nun der Öschberghof.