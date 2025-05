EM-Qualifikation Remis in der Schweiz: Handballer bauen Serie aus Von Eric Dobias, dpa 07.05.2025 - 20:39 Uhr

1 Die deutschen Handballer haben im EM-Qualifikationsspiel in der Schweiz enttäuscht. Foto: Marco Wolf/dpa

Zehn Jahre haben die deutschen Handballer in der EM-Qualifikation nicht verloren. Das Ende der Serie kann der Olympia-Zweite beim kleinen Nachbarn gerade noch so vermeiden.









Zürich - Deutschlands Handballer haben die erste Niederlage seit zehn Jahren in der EM-Qualifikation in letzter Sekunde abgewendet. Damit bauten sie ihre Erfolgsserie in der kontinentalen Ausscheidung auf 25 ungeschlagene Spiele aus. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam nach einem fehlerhaften und über weite Strecken enttäuschenden Auftritt in Zürich gegen die Schweiz zu einem glücklichen 32:32 (11:14).