EM-Orakel: Kicken die Dänen Deutschland aus dem Turnier?

1 Bürgermeister Ermilio Verrengia (links) trat für Deutschland gegen Dekan Michael Schneider (Dänemark) im Orakelspiel an. Foto: Wolff

Das SchwaBo-Orakel hat gesprochen: An der Tipp-Kick-Platte trat Deutschland gegen Dänemark an. So endete die Partie zwischen Bürgermeister Ermilio Verrengia (Deutschland) gegen Dänemark-Vertreter Dekan Michael Schneider.









Aus für die deutsche Nationalmannschaft: Die Dänen siegen im Achtelfinale zwei zu eins gegen die deutsche Elf – das sagt zumindest das SchwaBo-Orakel. Für Deutschland trat Bürgermeister Ermilio Verrengia an die Tipp-Kick-Platte im zum Stadion umfunktionierten Foyer des Rathauses. Die dänische Mannschaft wurde vertreten von Dekan Michael Schneider. Er legte direkt mit einem Tor vor in der zwei mal zwei Minuten dauernden Partie. „Das sind die längsten zwei Minuten meines Lebens“, scherzte Schneider und kassierte den Ausgleichtreffer. Nach dem Seitenwechsel hatte Dänemark mehrfach gute Chancen – aber Verrengia parierte in der Rolle als Manuel Neuer. Zehn Sekunden vor dem Abpfiff gelang Schneider ein Treffer. Für seinen Sieg bekommt der Dekan 100 Euro von der Volksbank. Das Geld geht an den Förderverein Friedhofkirche.