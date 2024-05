Ist VfB-Stürmer Deniz Undav der nächste EM-Fahrer, oder etwa doch nicht? Ein Video, das der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart am Mittwoch in den sozialen Medien geteilt hat, sorgt für Aufregung. Der Verein klärt auf.

Welcher deutsche Nationalspieler darf mit zur Heim-EM? Das wird seit Sonntagabend mittels sogenannter Salami-Taktik vom DFB veröffentlicht. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann überrascht derzeit bei der Nominierung seines Kaders für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr (vom 14. Juni bis 14. Juli ) damit, dass die deutschen EM-Fahrer häppchenweise über ganz unterschiedliche Wege bekannt gegeben werden.

Dabei wurde von den Kanälen einiger Tiktok-Stars über die ARD-Tagesschau bis zu dem „Einfach mal luppen“-Podcast von Toni und Felix Kroos bereits unterschiedliche Plattformen genutzt. Auch die VfB-Spieler Chris Führich und Maximilian Mittelstädt wurden mit einer EM-Nominierung für die sensationelle VfB-Saison belohnt. Stuttgart-Fans warten aber unter anderem noch auf die Nominierung von Deniz Undav. Wobei: Die wurde doch eigentlich am Mittwochmittag veröffentlicht, oder etwa nicht?

TVB Stuttgart postete Video

Der Handball-Bundesliga TVB Stuttgart teilte da nämlich unter anderem auf X (ehemals Twitter) ein Video, in dem Handball-Profi Kai Häfner die Nominierung des Stürmers bekannt gab. Das Video zeigt Häfner, wie er einen Fußball ins Handballtor schießt.

Im Hintergrund hört man jemanden sagen: „Kai, das war schon mal ganz gut, aber für die Nationalmannschaft reichts nicht!“ Daraufhin entgegnet der Handballer, dass es für ihn schwer werde, auf den EM-Zug aufzuspringen, es aber dafür ein anderer Stuttgarter geschafft habe: Deniz Undav.

TVB Stuttgart wollte Undav unterstützen

Die Meldung verbreitete sich rasend schnell. Kaum ein Medium in Deutschland griff sie nicht auf – und auch die VfB-Fans auf X, Instagram und Co. waren aus dem Häuschen. Allerdings wurden sie enttäuscht – zumindest vorerst. Denn beim genauen Hinschauen des Videos fällt auf, dass es sich nur um ein Vorhersage-Video handelt. Erkennbar am Hashtag „prediction“.

Philipp Porges, Pressesprecher des TVB Stuttgart, sagt dazu auf Nachfrage unserer Redaktion: „Der TVB Stuttgart wollte lediglich den Nachbarkickern vom VfB noch auf ihre Nominierung warten, unterstützen.“ Die Idee für das „Nominierungsvideo“ sei aus dem Social-Media Team des Handballvereins gekommen. Das Team aus vielen VfB-Fans rechnete laut Porges nicht damit, dass ihr Video für so große Aufmerksamkeit sorgen könnte. Nur die Bild-Zeitung sei dem Video auf die Schliche gekommen, so der Pressesprecher.

TVB Stuttgart löst Video auf

Die X-Nutzer und wohl ein großer Teil der deutsche Fußballmedienwelt blieb für ungefähr eine halbe Stunde im Glauben, die Undav-Nominierung gesehen zu haben.

Gegen Nachmittag löste der TVB Stuttgart die ganze Geschichte dann auch in seiner Instagram-Story auf, wie dieser Post eines X-Nutzers zeigt:

Die Reaktionen zum Video auf X sowie Instagram sind gespalten. Einige fanden es amüsant, andere sind verärgert.

So oder so, viele VfB-Fans – und auch der TVB Stuttgart – wünschen sich: Undav International!

Das gesamte Aufgebot wird von Bundestrainer Nagelsmann an diesem Donnerstag in Berlin bekannt gegeben. Dann könnte möglicherweise auch VfB-Torhüter Alexander Nübel dabei sein, wie es in verschiedenen Medienberichten heißt.

Nach Informationen des „Kicker“ und der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) soll der vom FC Bayern München ausgeliehene 27-Jährige anstelle von Bernd Leno berufen werden. Dieser falle demnach wegen Schulterproblemen aus. Vom DFB gab es zu dieser Nachricht noch keine Bestätigung.