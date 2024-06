2:0 siegte Deutschland gegen Ungarn. Und auch in Nagold wurde kräftig mitgefiebert.Wir haben die Bilder zum EM-Feeling in der Stadt.

Offiziell gibt es ja keinen großen zentralen Public-Viewing-Treffpunkt in Nagold. Die Stadt verzichtet auf solch ein Angebot. Also müssen es eben die Gastronomen richten.

Das 2:0 der deutschen EM-Truppe gegen die Ungarn verfolgten zahlreiche Fans an ganz unterschiedlichen Orten in Nagold. Dabei legten sich die Wirte zum Teil wieder kräftig ins Zeug.

Lesen Sie auch

Bunte Fahnen, natürlich auch unzählige deutsche Flaggen darunter, sorgen überall für eine freundliche EM-Kultur. Auffällig auch, dass die Zahl der Fahnen an den Fenstern und Balkonen in Nagold ebenso zunimmt, wie an den Autos.

Hunderte von Menschen zog es so am Mittwochabend in die Innenstadt, um gemeinsam das nächste Deutschlandspiel zu genießen. Und dann wurde gefeiert – der Achtelfinaleinzug des deutschen Teams ist perfekt.

Die EM sorgt übrigens nicht nur unter Deutschen für beste Stimmung in Nagold. In den Gastronomiebetrieben geht es beim Public Viewing fröhlich und international zu. Und so hörte man auch bereits am Mittwochnachmittag Trommeln, Jubelrufe und rhythmisches Klatschen in der City, als Kroatien gegen Albanien antrat.