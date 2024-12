EM-Hauptrunde: Handball-Frauen starten mit Sieg in EM-Hauptrunde

Handball-Frauen starten mit Sieg in EM-Hauptrunde

Wien - Deutschlands Handballerinnen klatschten sich nach dem gelungenen Start in die EM-Hauptrunde erleichtert ab und verließen mit einem breiten Grinsen im Gesicht das Parkett in der Wiener Stadthalle. Mit dem ungefährdeten 36:27 (18:14)-Sieg gegen die Schweiz buchte die DHB-Auswahl die ersten zwei Punkte in der zweiten Turnierphase und tankte neues Selbstvertrauen für die anstehenden Kracher-Duelle mit dem Olympia-Dritten Dänemark und Olympiasieger Norwegen.