1 Hollywoodstar Tom Cruise im Wembley-Stadion Foto: dpa/Carl Recine

Neben Kate Moss, David Beckham und Luis Figo ist auch ein echter Hollywoodstar beim Finale der EM 2021 im Stadion. Tom Cruise schaute sich das Spiel Italien gegen England live im Stadion an.

London - Erst Wimbledon, dann Wembley: Schauspieler Tom Cruise („Mission Impossible“) hat am Wochenende zwei der wichtigsten Sportstätten Englands besucht. Zunächst war der 59-Jährige am Samstag beim Tennisturnier in der englischen Hauptstadt und verfolgte das Endspiel der Damen zwischen Ashleigh Barty und Karolina Pliskova. Begleitet wurde er von Schauspiel-Kollegin Hayley Atwell (39, „Captain America: The First Avenger“).

Am Sonntag war Cruise dann auf den Rängen des Wembley-Stadions zu sehen. Während des EM-Finals zwischen England und Italien unterhielt er sich auch mit Ex-Fußballer David Beckham. Auch das britische Model Kate Moss und der ehemalige portugiesische Fußballer Luis Figo waren live dabei. Cruise hatte zuletzt den siebten Teil der „Mission Impossible“-Reihe in der Stadt gedreht.