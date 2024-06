EM-Fieber in Rottweil

3 Für fast eine Stunde haben Fußball-Fans am Mittwochabend nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn die Rottweiler Innenstadt in ein Fahnenmeer verwandelt. Foto: Patrick Nädele/Patrick Nädele

Schon kurz nach 20 Uhr gab es am Mittwochabend kein Halten mehr. Nach dem 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn feiern Fans in der Innenstadt.









Für fast eine Stunde haben Fußball-Fans am Mittwochabend nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn die Rottweiler Innenstadt in ein Fahnenmeer verwandelt. Mit einem Autokorso feierten sie ausdauernd und drehten unermüdlich ihre Runden – Hupkonzert inklusive, und auch Peter Schillings „Major Tom“ fehlte nicht. Völlig losgelöst eben, nachdem die Gruppenspiele für die Nagelsmann-Truppe bislang so gut laufen.