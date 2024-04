EM-Fieber in Lahr

1 EM-Fieber in Lahr Foto: Melanie Geitlinger

Na, sind Sie schon im Fußball-, genauer: im EM-Fieber? Wenn man sich so umhört im Bekanntenkreis, könnte man meine, die Europameisterschaft im eigenen Land ist weiter weg als der SC Freiburg von der Champions League. Dabei sind es keine sieben Wochen mehr bis zum Eröffnungsspiel.









Link kopiert



Klar, dass sie jetzt wieder inflationär gezeigt werden, die Bilder aus dem Juni 2006. Hunderttausende Menschen in Trikots und mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen. Ein euphorisiertes Land. Ob es hilft, das Sommermärchen 2.0 heraufzubeschwören, ist eher fraglich. Abgesehen davon, dass sich Geschichte bekanntlich nicht wiederholt, hat vor allem das Public Viewing bei Fußballturnieren in den vergangenen Jahren viel an Anziehungskraft eingebüßt; wenn es denn überhaupt noch stattfindet.