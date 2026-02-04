EM-Event mit Labinot Xhoxhaj: Veranstalter freut sich auf die große Box-Bühne in Lahr

Labinot Xhoxhaj verteidigt im Hallensportzentrum seinen EM-Titel. Ausrichter ist der Dinglinger Verein Kampfsport Lahr. Er plant ein großes Vorprogramm mit Nachwuchskämpfern.
Es sind nur noch rund zehn Tage bis zum Spektakel: Der EM-Fight der EBU von Labinot Xhoxhaj gegen seinen Herausforderer Pezhman Seifkhani im Lahrer Hallensportzentrum wirft seinen großen Schatten voraus. Bis zu 2000 Zuschauer werden erwartet, das ist für den Ausrichter, den Boxverein Kampfsport Lahr, eine große Herausforderung.