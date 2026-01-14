EM-Auftakt: Torhüter Wolff provoziert Österreich vor Handball-Cordoba

Die EM-Auslosung ein «Albtraum», der Auftaktgegner «unattraktiv»: Gegen Österreich tut sich Deutschland oft schwer. Die gnadenlose Kritik von Torhüter Wolff sorgt im Nachbarland für Verwunderung.
Silkeborg - Deutschlands Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff hat die Stimmung vor dem EM-Auftakt gegen Österreich mit seiner gnadenlosen Kritik zusätzlich angeheizt. Einen Tag vor dem Aufeinandertreffen an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/ARD/Dyn) in Herning reagierten die Profis aus dem Nachbarland mit Unverständnis auf die Aussagen des deutschen Keepers.