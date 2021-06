1 Diese Deutschland-Fans genießen den Sommerabend im Gasthaus Ott in der Färberstraße. Foto: Merk

Das Wetter spielt mit, die Inzidenz befindet sich im Sinkflug und die Straßen füllen sich pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalelf bei der Europameisterschaft mit Leben.

Villingen-Schwenningen - So geht es unter anderem in der Färberstraße in Villingen hoch her. Die Fans treffen sich, um das heiß erwartete Spiel live zu verfolgen, beim Public Viewing. Das Gasthaus Ott, wo unser Bild entstand, war schon im Vorfeld mit Reservierungen ausgebucht.

Dass dieses Gefühl jetzt möglich ist, war noch vor einer Woche undenkbar, als es zunächst noch hieß, dass die Kneipen um 21 Uhr dicht sein müssen. Jetzt aber genießen die Menschen die zurückgewonnene Freiheit und fiebern mit Jogis Jungs gegen den Favoriten aus Frankreich mit. Dabei geht es für die Anhänger an diesem milden Sommerabend nicht in erster Linie um einen sportlichen Sieg, sondern um das Gemeinschaftsgefühl – zusammen anstoßen, anfeuern, hoffen und bangen, jubeln oder vielleicht sogar weinen.

Dass dieser lang ersehnte Sommer gut werden könnte, ist an diesem Abend zu spüren. Die Corona-Angst scheint weg zu sein, sie weicht der Freude an der Gemeinschaft. Egal, wie das Spiel ausgeht: Die Menschen in der Färberstraße gehören zu den Gewinnern.