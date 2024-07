EM 2024: Zweiter Auftritt in Stuttgart – mit VfB-Quartett im Hintertreffen

Zweiter Auftritt in Stuttgart – mit VfB-Quartett im Hintertreffen

1 Die deutschen Nationalspieler des VfB bei der EM: Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Waldemar Anton (v. li.). Deniz Undav fehlt auf dem Bild. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Als Stammspieler oder erste Alternativen sind die Spieler des VfB Stuttgart zur EM 2024 gekommen. Mittlerweile ist das Quartett ins Hintertreffen geraten. So ist die Lage vor dem Viertelfinale in Stuttgart.









Den Trainingsstart mit dem VfB Stuttgart hat Sebastian Hoeneß am Donnerstagvormittag hinter sich gebracht. An diesem Freitagabend ist der Chefcoach der Weiß-Roten dann nicht als Taktgeber, sondern als Zuschauer gleich nebenan in der MHP-Arena zu Gast. „Ich habe das Glück, im Stadion sein zu dürfen“, sagt er – beim EM-Viertelfinale zwischen der deutschen Mannschaft und Spanien. Hoeneß’ Vorfreude ist groß, er sagt: „Es werden sehr viele gute Fußballer auf dem Platz stehen.“