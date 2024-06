EM 2024: Wer spielt heute? (30.6)

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht in die heiße Phase. Welche Teams treten heute gegeneinander an – und wo kann man die Partien sehen? Ein Überblick:

Die Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist Geschichte. Acht Teams sind raus aus dem Turnier, nun geht es in die K.o.-Phase. Einige Mannschaften haben ihre gute Form unter Beweis gestellt – auch Gastgeber Deutschland hat ordentliche Leistungen gezeigt. Andere – darunter auch Topfavorit England – sind trotz mäßiger Leistungen weiterhin dabei.

Im Achtelfinale treten die besten 16 Mannschaften gegeneinander an. Welche Partien stehen heute auf dem Spielplan? Und wie haben die Mannschaften zuletzt gespielt?

EM 2024: Wer spielt heute?

An diesem Sonntag, 30. Juni, stehen zwei weitere Achtelfinals auf dem Spielplan - die Hälfte der Runde der Besten 16 ist anschließend schon vorbei.

18 Uhr: England - Slowakei in Gelsenkirchen (ZDF und MagentaTV)

in Gelsenkirchen (ZDF und MagentaTV) 21 Uhr: Spanein - Georgien in Köln (ARD und MagentaTV)

Die erste Partie des Tages leitet der türkische Unparteiische Halil Umut Meler. Die Begegnung zwischen Spanien und Georgien pfeift Francois Letexier aus Frankreich.

Wie haben die Teams bisher gespielt?

Die Favoritenrollen sind am zweiten Achtelfinal-Tag klar verteilt: die Engländer haben bislang zwar auf ganzer Linie enttäsucht, haben aber dennoch gute Chancen aufs Weiterkommen. Vor allem nach vorne geht beim Team von Trainer Gareth Southgate wenig bis nichts. Dabei haben die "Three Lions" mit Jude Belingham, Harry Kane und Phil Foden drei der vermeintlich besten Offensivspieler der Welt in ihren Reihen. Zwei magere Törchen erzielten die Engländer in der Vorrunde (ein Sieg, zwei Unenetschieden) - das reichte dennoch für den ersten Platz in Gruppe C. Die Slowakei ist eine der Überraschungen der EM: Mit vier Punkten gehört sie zu den besten Gruppendritten. Am abschließenden Spieltag gab es ein 1:1 gegen Gruppensieger Rumänien, Belgien schlugen die Slowaken zum Turnierauftakt (etwas glücklich) mit 1:0.

Noch deutlicher ist die Ausgangslage im späten Spiel: Spanien spielt bisher den ansehnlichsten Fußball im Turnier - und steht auch in der Defensive sicher (5:0 Tore, 3 Siege). Mit der B-Elf gewannen die Iberer das abschließende Gruppenspiel mit 1:0 gegen Albanien. Für EM-Debütant Georgien war schon das Weiterkommen durch den Sieg am dritten Spieltag über Portugal (2:0) ein riesiger Erfolg.

EM 2024: Wie sieht der Zeitplan aus?

Insgesamt werden bei der „Euro 2024“ 51 Partien gespielt. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht.

Gruppenphase: 14. Juni 2024 bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni 2024 bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. bis 6. Juli

Halbfinale: 9. bis 10. Juli

Finale: 14. Juli

EM 2024: Welche Teams treffen im Achtelfinale aufeinander?

Samstag, 29. Juni (18 Uhr): Schweiz gegen Italien

Samstag, 29. Juni (21 Uhr): Deutschland gegen Dänemark

Sonntag, 30. Juni (18 Uhr): England gegen Slowakei

Sonntag, 30. Juni (21 Uhr): Spanien gegen Georgien

Montag, 1. Juli (18 Uhr): Frankreich gegen Belgien

Montag, 1. Juli (21 Uhr): Portugal gegen Slowenien

Dienstag, 2. Juli (18 Uhr): Rumänien gegen Niederlande

Dienstag, 2. Juli (21 Uhr): Österreich gegen Türkei

Aufgrund des Modus und einiger unerwarteter Gruppensieger gibt es eine vermeintlich einfachere Seite des Turnierbaums – und eine schwerere. Unter anderem hat sich Rumänien unerwartet den Gruppensieg in Gruppe E gesichert. Vize-Weltmeister Frankreich rangiert im Abschlussklassement der Gruppe D hingegen nur auf Rang Zwei. Von den (Mit-)Favoriten Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal kommt definitiv nur ein Team ins Endspiel.

