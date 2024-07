EM 2024: Niederlande stehen im EM-Halbfinale - 2:1 gegen die Türkei

24 In einem spannenden Duell wirft die Niederlande die Türkei im Viertelfinale aus der EM. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Niederlande enttäuschen im EM-Viertelfinale gegen die Türkei lange Zeit - und geraten auch verdient in Rückstand. Doch in der zweiten Hälfte dreht Oranje die Partie.









Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft darf weiter vom zweiten EM-Titel nach 1988 träumen. Die Elftal gewann am Samstagabend im Viertelfinale in Berlin gegen die Türkei 2:1 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman trifft im Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr) in Dortmund auf England. Die Türken dagegen verpassten den zweiten Halbfinal-Einzug bei einer EM nach 2008.