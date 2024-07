EM 2024: Nagelsmann will zu seinem Bruder – und lässt Heufer-Umlauf abblitzen

1 Bundestrainer Julian Nagelsmann schob nach dem Spiel Deutschland gegen Schweiz den Moderator Klaas Heufer-Umlauf zu Seite, um seinen Bruder André zu begrüßen. Foto: imago//Moritz Mueller

Julian Nagelsmann geht nach dem Schweiz-Spiel zu einer Gruppe Fans. Zu dieser gehört auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Der denkt offenbar, dass der Bundestrainer wegen ihm gekommen ist – doch hat die Rechnung ohne Nagelsmanns Bruder André gemacht.









Link kopiert



Diesen Fremdscham-Moment wird Klaas Heufer-Umlauf so schnell wohl nicht vergessen. Der Moderator war bereits am Sonntag, dem 29. Juni beim EM-Spiel Deutschland gegen die Schweiz in Frankfurt im Stadion und blieb nach dem Schlusspfiff noch einige Zeit auf der Tribüne stehen. Die Szene blieb zunächst etwas unter dem Rader, findet aber inzwischen vor allem in sozialen Netzwerken große Beachtung.