EM 2024: Mehr als tausend Hasskommentare gegen deutsche Nationalmannschaft

Während die Europameisterschaft an den Austragungsorten in ganz Deutschland weitgehend friedlich verlaufen ist, sieht es im Internet anders aus. Dort treffen Hasskommentare die Nationalmannschaft – viele davon sind strafrechtlich relevant.









In den Stadien und Fanzones in Deutschland ist die EM bislang weitgehend friedlich verlaufen. Doch im Netz sieht das anders aus. Während der zu Ende gehenden Fußballeuropameisterschaft hat es nach Angaben von Hessens Justizminister Christian Heinz (CDU) mehr als tausend Hasskommentare gegen die deutsche Nationalmannschaft im Internet gegeben. Über 800 davon seien strafrechtlich relevant, erklärte Heinz am Freitag in Wiesbaden.