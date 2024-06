1 Torhüter Manuel Neuer ist nach wie vor Stammkraft im deutschen Team. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Vor dem EM-Turnier gab es Zweifel an der Entscheidung, Manuel Neuer erneut zur Nummer eins im deutschen Tor zu machen. Nach zwei Siegen ist die Diskussion zu Ende. Eine Frage aber bleibt – mit der auch Alexander Nübel zu tun hat.









Auf Zahlenspiele, wie sie im Fußball mittlerweile dank der Dichte in der Datenerhebung alltäglich sind, haben Torhüter meist nicht wirklich Lust. Warum auch?! Zwar werden auch Paraden gezählt – ansonsten aber ist es eher weniger relevant, wie viel ein Keeper pro Spiel läuft, welche Zweikampfbilanz er aufweist und wie viele Ballkontakte oder intensive Läufe am Ende einer Partie in der Statistik stehen. Für Torhüter gibt im Grunde nur eine Zahl, die wirklich zählt: die Null. Weshalb sich Manuel Neuer derzeit ziemlich gut fühlen darf.