13 Italienische Fußball-Fans freuen sich über den Einzug ins Achtelfinale. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Beim dritten Gruppenspiel Italiens gegen Kroatien fiebern am Montagabend erneut viele italienische Fans in Fellbach mit. Lange sieht es nach einer Niederlage aus, doch am Ende dürfen die Italiener doch noch jubeln. Wir haben die Bilder.









Partystimmung in der italienischen Hochburg Fellbach. Dank eines Last-Minute-Ausgleichs (Endstand: 1:1) gegen Kroatien hat Italien am Montagabend das Ticket für das Achtelfinale der EM in Deutschland gelöst – und die vielen italienischen Fans in Fellbach in Ekstase versetzt.