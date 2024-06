1 Die Verpflegung der Einsatzkräfte während der Fußball-EM ist nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft mangelhaft. Foto: dpa

Zu wenig Essen und Trinken sowie eine mangelhafte Ausstattung mit Toiletten. Die Gewerkschaften sehen bei der EM massive Defizite bei der Versorgung der Polizei in Baden-Württemberg.









Link kopiert



Die Verpflegung der Einsatzkräfte während der Fußball-EM ist nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft mangelhaft. „Als völlig unzureichend“ bezeichneten in Stuttgart eingesetzte Polizeieinsatzkräfte die bisherige Einsatzverpflegung in Form von Lunchpaketen, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft am Mittwoch hieß.