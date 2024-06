Julian Nagelsmann lobt Atmosphäre in Stuttgart

Julian Nagelsmann hat es in Stuttgart gefallen.

Der deutsche Bundestrainer hebt nach dem 2:0-Sieg gegen Ungarn die Stimmung hervor – im Stadion, vor allem aber auch in der Stadt.









In sich ruhend saß Julian Nagelsmann am Mittwochabend auf dem Podium in den Katakomben der Stuttgarter Arena. Zum einen war der deutsche Bundestrainer einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft, die im zweiten EM-Spiel gegen unangenehme Ungarn einen 2:0-Sieg eingefahren hatte. Zum anderen aber hatte es dem 36-Jährigen auch die Stimmung angetan, die er auf der Pressekonferenz ungefragt explizit hervorhob.