„Warm-up“ vor EM-Spiel am Sonntag Dänische Fußballfans trinken Stuttgarter Biergarten leer

Am späten Samstagabend schlug Wirtin Sonja Merz Alarm: Ihr letztes Bierfass war leer! „Seit 12 Uhr sind 3000 dänische Fußballfans bei mir“, so die Chefin des Biergartens im Schlossgarten - dabei spielt Dänemark doch erst am Sonntag. Die riesigen Bierbestände reichten nicht.