1 Der schwer verletzte Barnabas Varga wird aus dem Stadion ab- und direkt ins Krankenhaus transportiert. Sein Zustand war spät am Abend aber stabil. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A in Stuttgart bieten Ungarn und Schottland lange Magerkost. In der Schlussphase überschlagen sich dann die Ereignisse.









Stimmungstechnisch hatte die Stuttgarter Arena in der jüngeren Vergangenheit ja so einiges zu bieten. Die tollen Auftritte des VfB bleiben in Erinnerung, die ersten Spiele, die bei dieser EM in Stuttgart über die Bühne gingen, ebenso. Am Sonntag wurden aber neue Maßstäbe gesetzt. Die Schotten waren zu Gast! Und die Ungarn! Und was beide Fanlager vor und während der Partie an Stimmung mit in die Arena brachten, war dann doch noch einmal eine andere Liga. Wenn die Anhänger der Tartan Army ihre Nationalhymne „Flower of Scotland“ anstimmten oder die Ungarn „Hungary“,dann werden sie auch hoch über der Arena in Rotenberg oder in Uhlbach davon mitbekommen haben, dass in Cannstatt Besonderes geboten war.