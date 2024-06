EM 2024 in Stuttgart: Ukraine-Fans erinnern bei Spiel mit Banner an Krieg in der Heimat

Ukraine-Fans erinnern bei Spiel mit Banner an Krieg in der Heimat

EM 2024 in Stuttgart

1 Der Banner zeigt das Konterfei des gefallenen ukrainischen Soldaten Nasarij Hrynzewytsch. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Fans der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft machen bei der EM auf den Krieg in der Heimat aufmerksam. Beim Spiel gegen Belgien zeigen sie das Konterfei eines gefallenen Soldaten.









Ukrainische Fußball-Fans haben beim EM-Spiel ihrer Mannschaft gegen Belgien mit einem großen Banner an den russischen Angriffskrieg in der Heimat erinnert. Auf dem Banner, das am Mittwochabend kurz nach Spielbeginn ausgerollt wurde, war das Konterfei des gefallenen Soldaten Nasarij Hrynzewytsch von der umstrittenen Brigade Asow zu sehen. Es setzte sich mithilfe künstlicher Intelligenz aus den Fotos von 182 gefallenen ukrainischen Soldaten zusammen.